Niger: ministro Esteri maliano, Bamako "non resterà a guardare" in caso di "aggressione" a Niamey (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Carta impegna i tre Paesi a non attaccarsi a vicenda e ad unire le forze contro le varie forme di terrorismo attive nella regione. Il riferimento va in particolare alla “ribellione armata”, come precisato nell’articolo 5 e sottolineato ai giornalisti anche dal ministro degli Esteri maliano Abdoulaye Diop, il cui governo è impegnato da fine agosto a contrastare l’offensiva dei combattenti tuareg riuniti nella Coalizione dei movimenti dell’Azawad (Cma). Questi accusano la giunta di aver violato l’accordo di pace concluso nel 2015 ad Algeri con l’allora governo civile di Bamako, sfruttando la scusa del terrorismo per riappropriarsi di territori da loro rivendicati. La così rinominata “Alleanza degli Stati del Sahel” (Aes) rinsalda, di fatto, le promesse di cooperazione già espresse negli ultimi mesi dai leader militari dei tre Paesi, e struttura in modo formale il sostegno offerto a Niamey da Mali e Burkina Faso in caso di attacco da parte della forza di riserva della Comunità dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao), truppe che il blocco regionale ha deciso di attivare come ultima opzione – in caso di fallimento dell’opzione diplomatica – per riportare al potere il presidente deposto Mohamed Bazoum. L’articolo 11 mantiene inoltre la porta aperta all’adesione di “qualsiasi altro Stato che condivida le stesse realtà geografiche, politiche e socio culturali” dei Paesi fondatori, in quella che appare una sorta di “Nato” africana che intende istituire – ha commentato il leader malianao Goita – “un’architettura di difesa collettiva e di assistenza reciproca a beneficio delle nostre popolazioni”. (Was)