Edilizia: Piloni (PD), atto votato in Regione Lombardia riguardava bonus 110

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "I leghisti non facciano i furbi, la proposta di legge al Parlamento firmata dalla Lega e votata all'unanimità nel 2022 in Consiglio regionale della Lombardia faceva espresso riferimento al 110 per cento e alle misure volte all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio privato. Come scrivevano loro stessi nella relazione, si trattava di chiedere di semplificare le procedure riferite alle 'variazioni non essenziali' che impedivano l'accesso ai benefici di quei provvedimenti specifici, non certo di fare cassa in cambio della sanatoria di piccoli abusi, come è nel nuovo condono proposto da Salvini. Quel testo lo hanno scritto loro, dovrebbero ricordarselo". Lo dichiara il consigliere regionale del PD Matteo Piloni in merito alla difesa della Lega in relazione alla proposta di sanatoria di piccoli abusi edilizi avanzata dal vicepremier Matteo Salvini. (Com)