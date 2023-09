Medio Oriente: ministro Esteri Oman, Onu ha il dovere di porre fine a sofferenze palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno il "dovere morale e legale di trovare una soluzione giusta ed equa che ponga fine alle sofferenze" dei palestinesi e "ripristini i loro legittimi diritti". E' quanto affermato dal ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al Busaidi, nel suo intervento di ieri alla 78esima sessione dell'Assemblea generale Onu a New York, sottolineando che la questione israelo-palestinese "è un'ingiustizia che dura da più di 70 anni" e che "il popolo palestinese resiste nonostante la brutale occupazione israeliana". Nel suo discorso, il capo della diplomazia omanita ha fatto appello alla comunità internazionale affinché "risolva le controversie attraverso il dialogo e i negoziati, in quanto ciò servirà a creare un mondo di prosperità, dignità e sicurezza". Al Busaidi ha inoltre detto: "L'Oman ha un piano per incoraggiare gli investimenti in progetti di energia rinnovabile, basati su una strategia di zero emissioni di carbonio da qui al 2050", aggiungendo che la Visione 2024 del suo Paese "si concentra sullo sviluppo sostenibile e sulla modernizzazione del proprio sistema educativo". Infine, il ministro omanita ha riferito che l'Oman parteciperà attivamente alla prossima Conferenza Onu sul cambiamento climatico (Cop28). (Res)