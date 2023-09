Roma: si aggirano con arnesi da scasso tra le auto in sosta, 4 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggirano con arnesi da scasso tra le auto in sosta. Per questo 4 giovani sono stati denunciati a Roma. In particolare, la scorsa sera, alcuni abitanti del quartiere Parioli a Roma hanno contattato il 112 segnalando un’auto con alcune persone a bordo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcuni parcheggi, rallentando in prossimità dei veicoli in sosta. I Carabinieri della stazione Roma Parioli sono intervenuti intercettando l’auto e fermando i 4 giovani a bordo, tutti di etnia rom, trovati con numerosi attrezzi da scasso e una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Tutti sono stati denunciati a piede libero mentre il conducente del veicolo è stato anche sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita. (Rer)