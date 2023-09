Napolitano: De Poli (Udc), Italia rende omaggio a servitore istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane, a palazzo Madama, "ho preso parte, alla presenza delle più alte cariche dello Stato come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla camera ardente del presidente emerito Giorgio Napolitano. Oggi rendiamo omaggio a un servitore delle nostre istituzioni". o afferma in una nota il senatore dell'Udc e questore, Antonio De Poli, oggi in Senato alla camera ardente del presidente emerito Giorgio Napolitano. L’Italia "idealmente saluta il suo Presidente, che ha saputo difendere e farsi garante dei valori della nostra Costituzione, dimostrando grande amore e profondo attaccamento per il nostro Paese ma anche attenzione nei confronti delle persone e delle fasce sociali più deboli delle nostre comunità. In questo momento di grande commozione - prosegue - vorrei ricordare anche la sua straordinaria sensibilità che emergeva in maniera sempre molto marcata nei suoi interventi. Ci lascia un europeista convinto - che ha sempre visto il futuro dell’Italia in una dimensione europea -, ci lascia una grande personalità che ha segnato la storia del nostro Paese", conclude De Poli. (Com)