Fincantieri: Folgiero, vogliamo implementare nostra leadership nel navalmeccanico

- “Fincantieri ha una posizione di leadership mondiale nel settore navalmeccanico. Siamo i primi al mondo nella alta complessità delle navi da crociera, militari e da lavoro offshore, mentre i cantieri cinesi e coreani si sono presi i volumi delle navi semplici come quelle da trasporto. E vogliamo consolidare la nostra posizione ancora di più”. È quando rimarcato da Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri che un’intervista a “Libero” lancia la sfida dell’innovazione e della sostenibilità. Il gruppo, infatti, ha appena ricevuto un nuovo ordine per due grandi navi da crociera alimentate a gas ed a idrogeno liquido per il gruppo Msc. “Saranno due navi di lusso che incorporeranno il meglio del made in Italy dell’ingegno e dell’ospitalità a bordo. I tempi sono maturi per raccogliere la sfida della transizione energetica e giocarla fino in fondo. Consapevoli di quello che significa tecnologicamente”, ha aggiunto ribadendo che “puntiamo a conservare e proiettare nel futuro la leadership tecnologica e costruttiva di Fincantieri. Vogliamo confermarci come l’azienda navalmeccanica più grande e più forte al mondo attraverso l’innovazione industriale”. (Rin)