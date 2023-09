Fincantieri: Folgiero, transizione è impegno a 360 gradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica è “un impegno a 360 gradi su tutto il ‘dominio nave’, sia fisico che logico, per conseguire importanti risparmi di Co2. L’obiettivo è dispiegare la leadership costruttiva e tecnologica di Fincantieri per arrivare alla migliore nave al mondo sempre alla ricerca del minore impatto ambientale”. Lo ha detto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, in un’intervista pubblicata oggi su Libero.(Rin)