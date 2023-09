Polonia: presidente Duda, Varsavia sta preparando corridoi di transito per il grano ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia sta predisponendo corridoi di transito per i cereali ucraini affinché possano attraversare il Paese ed essere esportati dove ce n’è bisogno. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda in un’intervista all’emittente “Tvp”. Dopo la scadenza, il 15 settembre, del divieto istituito dall’Ue per le importazioni cerealicole ucraine verso Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, Varsavia ha deciso di prorogare unilateralmente il divieto. Lo stesso hanno fatto Bratislava e Budapest. Da questa decisione è nato uno scontro acceso tra le autorità polacche e ucraine. “Credo che sia una decisione giusta quella del governo polacco di mantenere il divieto alla vendita di cereali ucraini nel mercato nazionale. Tuttavia, dobbiamo fare di tutto per assicurare che il transito sia possibile”, ha commentato Duda, che alcuni giorni fa ha dichiarato di sperare che la disputa non danneggi le relazioni bilaterali. (Vap)