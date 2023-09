Italia-Cina: Kaibin Zhang, nei primi 5 mesi export + 58 per cento, reciproca fiducia politica consolidata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno prossimo ci sarà la ventesima ricorrenza della stipula del partenariato tra Cina e Italia, “ci auguriamo che i popoli saggi dei nostri due Paesi si uniscano per spalancare nuovi orizzonti della nostra amicizia in uno spirito di lungimiranza, apertura e cooperazione”. Lo ha detto il console generale aggiunto del Consolato Generale Cinese a Milano, Kaibin Zhang intervenendo al ricevimento per il 79 esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese che si è tenuto oggi a Palazzo Clerici a Milano. “Cina e Italia - ha ricordato - sono sicuramente importanti partner commerciali e il volume degli scambi commerciali è in continua crescita, raggiungendo il livello record per tre anni consecutivi, con un aumento delle esportazioni italiane in Cina del 58 per cento nei primi cinque mesi di quest'anno”. Il console ha poi ricordato che “quest’anno la Cina e l'Italia hanno avuto nuovi sviluppi nell'ambito politico economico, e culturale. Siamo lieti di constatare i frequenti scambi politici e il consolidarsi della fiducia politica reciproca. Crediamo fermamente che una relazione sana e stabile sia motivo per aumentare gli interessi comuni e sia una garanzia per la cooperazione e lo sviluppo in tutti i campi. Siamo contenti di testimoniare che sono ampie e brillanti le prospettive di cooperazione tra Cina e Italia”. Una cooperazione che passa anche dallo sport, ha evidenziato il console generale aggiunto ricordando che”Milano Cortina ospiterà le olimpiadi dopo Pechino e Torino ospiterà le universiadi dopo Chengdu, il che fa emergere nuove possibilità di scambi nell'ambito della cooperazione tra i due Paesi nell'ambito dello sport”. (Rem)