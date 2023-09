Milano: seconda edizione di "Run For Inclusion", oltre 15 mila partecipanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati due giorni ricchi di appuntamenti, con il 'Village Run For Inclusion' teatro di attività, DJ set, talk e stand informativi delle tante Associazioni Onlus partecipanti, anche quest'anno cuore della manifestazione anche grazie a un'area dedicata e un ricco palinsesto di workshop che ha visto alternarsi tutte le realtà presenti: AGPD Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sport Senza Frontiere, Pane Quotidiano, Fondazione Libellula, Auser Milano, Still I Rise, Rondine Cittadella Della pace, UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (sezione di Milano). Run For Inclusion, inoltre, si conferma un evento realizzato e gestito in modo totalmente sostenibile per l'ambiente. Tutti gli aspetti del progetto, fin anche il coinvolgimento di partner e associazioni in linea con questa filosofia, sono stati curati con la massima attenzione al fine di garantire il pieno rispetto degli standard di sostenibilità. (Com)