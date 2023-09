Banche: Tajani, in compromesso su norma extraprofitti è prevalso il buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito del compromesso sulla norma degli extraprofitti, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha detto che è "prevalso il buon senso". E' quanto affermato da Tajani nel suo intervento al programma "In mezz'ora" su Rai Tre. "L’obiettivo è quello di far sì che i risparmiatori possano essere meglio tutelati e che il sistema bancario sia considerato come uno strumento importante della nostra politica economica", ha affermato il segretario, sottolineando che "con una norma ben scritta si rassicurano i mercati internazionali". (Res)