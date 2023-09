Milano: De Corato (FdI) su arresti in corso Como, solidarietà agli agenti che hanno riportato lesioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, 4 persone tra i 18 e i 48, "hanno reagito con insulti e mani, ai controlli della Polizia di Stato in zona Corso Como. Nel tentativo di fermare le persone, i due Agenti hanno riportato lesioni e prognosi per 5 giorni". Lo dice l'onorevole di Fratelli D'Italia, Riccardo De Corato. "A loro, in primis, rivolgo la mia solidarietà e li ringrazio molto per essere prontamente intervenuti. In città, soprattutto la zona della movida tra Corso Como, piazza Gae Aulenti e via Di Tocqueville è diventata un "triangolo delle Bermude", dove spaccio, accoltellamenti, liti e aggressioni (spesso anche a ragazze), da parte delle baby gang, sono all'ordine del giorno! A difenderci ci sono solamente poliziotti e carabinieri mentre dei vigili di Sala e Granelli, non si vede nemmeno l'ombra", aggiunge in una nota l'onorevole. (Com)