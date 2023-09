Casa: Tajani, proponiamo piano di rigenerazione urbana per ridurre inquinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Forza Italia propone un piano di rigenerazione urbana con l'obiettivo di far crescere l'edilizia, promuovere il cambio energetico e ridurre l'inquinamento. Lo ha riferito il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento al programma "In mezz'ora" su Rai Tre. A proposito della proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di un minicondono edilizio, Tajani ha affermato: "Si può vedere di inserire qualche aggiustamento per quelle piccole" irregolarità edilizie e urbanistiche. "Non penso a un condono, ma nell'ambito più ampio di una rigenerazione urbana", ha detto il segretario. (Res)