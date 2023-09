Governo: Tajani, si può fare sempre di più ma non credo siano stati commessi errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si può fare sempre di più, ma non credo siano stati commessi errori". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al programma "In mezz'ora" su Rai Tre, facendo una valutazione dell'operato del governo italiano dopo un anno di attività. "I voti li danno gli elettori", ha affermato Tajani, aggiungendo che "si può fare di più per rendere l'Italia protagonista sul palcoscenico internazionale". (Res)