Spagna: presidente Madrid, cittadini non possono più "ingoiare" la corruzione dell'indipendentismo

- Gli spagnoli "non possono più ingoiare la corruzione dell'indipendentismo catalano" e un presidente del governo (Pedro Sanchez) che "premia i traditori dimenticando la Spagna fedele". Lo ha detto la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, durante la manifestazione organizzata oggi nella capitale spagnola contro la possibile amnistia agli indipendentisti catalani coinvolti nel referendum illegale del 2017. "Siamo qui per la dignità di tutti e contro l'amnistia voluta da Pedro Sanchez per favorire coloro che hanno compiuto un colpo di Stato in Catalogna nel 2017 contro la Spagna, la convivenza e lo Stato di diritto", ha sottolineato la presidente di Madrid. Su questa linea, ha aggiunto che dire amnistia "è dire che non c'è mai stato un crimine, dire che i giudici spagnoli sono prevaricatori e che il colpo di Stato è stato ben fatto, che è stato giusto", ha attaccato l'esponente popolare. A fronte di ciò, ha detto che c'è un presidente della Spagna che negozia "senza linee rosse" con coloro che "li insultano per il fatto di essere spagnoli". (Spm)