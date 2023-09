Berlusconi: Tajani, una grande storia per un grande futuro, nessuna nostalgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grande storia per un grande futuro. E' così che il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha descritto l'operato di Silvio Berlusconi e del suo partito, nel corso del suo intervento odierno al programma "In mezz'ora" su Rai Tre. "Berlusconi non può essere ricordato in modo nostalgico, ma come un uomo che ci spinge ad andare avanti", ha affermato Tajani. I figli di Berlusconi al momento "pensano a fare gli imprenditori", ha aggiunto Tajani, "non credo entrino in politica, anche se ci sono sempre molto vicini". (Res)