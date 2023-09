Civitavecchia: incendio in appartamento, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato in un appartamento in via dei Girasoli a Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, localizzate sul balcone annesso ad un appartamento, al primo piano di un edificio di tre. L'azione dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione e dell'edificio. Al momento non era presente nessuno in casa. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche Polizia di Stato e personale sanitario 118. (Rer)