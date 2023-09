Roma: blitz antidroga, 13 arresti e oltre 7,6 kg di stupefacenti sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo blitz antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Roma nelle ultime 48 ore. A finire in manette sono state 13 persone, tutte indagate per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante i controlli. in Passeggiata del Giappone, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Eur hanno fermato per un controllo un 34enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente marijuana, 2,2 grammi di “hashish” e 5 grammi di infiorescenze di marijuana. I militari hanno così deciso di perquisire la sua abitazione, rinvenendo 2,4 kg circa di hashish, 4,9 kg circa di marijuana, 15 g di semi essiccati di marijuana e 5 vasetti contenenti crema di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata e l’uomo è finito in manette. (segue) (Rer)