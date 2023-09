Napolitano: re Carlo III scrive a Mattarella, servitore dello Stato e promotore di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Napolitano è stato un servitore dello Stato devoto che ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla promozione della democrazia. Lo ha scritto il re Carlo III in una lettera indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Caro Signor Presidente, ho appreso con grande tristezza della morte del Presidente Napolitano", ha scritto il sovrano britannico nella missiva. "Ricordo con grande affetto il nostro incontro durante la mia visita a Roma nel 2009 e, in particolare, l'amicizia che esisteva tra il Presidente Napolitano e mia madre, Sua Maestà la Regina Elisabetta II. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolti alla famiglia del Presidente Napolitano e al popolo italiano in questo momento", si conclude il messaggio. (Rel)