Manovra: Paita (Iv), è il governo di tasse e condoni

- "Questo è il governo delle tasse e dei condoni. Altro che abbassare le imposte, come promesso in campagna elettorale. Il governo si appresta a fare cassa nei due modi più semplici possibili: da un lato inventandosi nuove tasse e dall'altro ricorrendo all'ennesimo condono". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, che in una nota aggiunge: "Sui carburanti, che ormai hanno sfondato quota 2 euro al litro, non si andrà oltre un bonus una tantum, che serve solo a gettare fumo negli occhi. Ci vorrebbe invece un taglio delle accise, ma questo governo le ha addirittura aumentate. E poi – sottolinea Paita- dai giochi alla plastica, sarà una caccia all'ultimo euro per tentare di accontentare le richieste dei ministri. Niente mance e mancette, per noi la priorità devono essere le risorse per la sanità e una vera riduzione delle tasse, e per questo daremo battaglia in Parlamento". (Com)