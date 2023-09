© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente mortale si è verificato sulla strada statale Flaminia, vicino Roma. Nello scontro sono morte due persone. Anas informa che la strada statale 3 "Flaminia" al km 17, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, è stata ora riaperta. La viabilità è stata interrotta da via Tiberina a via Sacrofano e il traffico è deviato. Il personale Anas è intervenuto nella gestione della viabilità.(Rer)