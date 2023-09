Spagna: a Madrid migliaia di persone in piazza contro l'amnistia agli indipendentisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata con la partecipazione di migliaia di persone in plaza Felipe II a Madrid la manifestazione organizzata dal Partito popolare contro la possibile concessione dell'amnistia agli indipendentisti catalani da parte del governo uscente di Pedro Sanchez. I popolari hanno annunciato che difenderanno “l’uguaglianza di tutti gli spagnoli e di tutti i territori”. Tra gli slogan cantati dai manifestanti "In prigione Puigdemont” (ex presidente della Catalogna e leader di Uniti per la Catalogna). (Spm)