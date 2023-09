© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli extraprofitti bancari "Giorgia Meloni si dimostra ‘tutta chiacchiere e diversivi’, fino al vergognoso passo indietro: prima ha annunciato la tassa poi in silenzio la mitiga fino al punto da renderla irrilevante (sullo 0,23 per cento su eccedenze)”. Lo scrive in una nota Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. (Com)