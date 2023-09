Germania: venti estremisti di sinistra in clandestinità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È aumentato a circa 20 il totale degli estremisti di sinistra in clandestinità in Germania, più che mai dai tempi dell’organizzazione terroristica marxista-leninista Frazione dell’Armata Rossa (Raf). Come riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, oltre la metà del totale è destinatario di un mandato di arresto, in alcuni casi europeo. Alcuni di questi militanti della sinistra radicale sono considerati violenti, altri pericolosi. La clandestinità sarebbe resa possibile da gruppi di sostenitori. Secondo fonti nell’apparato di sicurezza tedesco, si osserva un cambiamento nelle modalità operative dell’estrema sinistra. Dagli incendi dolosi e dai danneggiamenti, le azioni sono sempre più orientate verso la violenza contro gli oppositori, tanto che non è più escludibile l’omicidio politico. Secondo l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania, gli estremisti di sinistra potrebbero costituire una cellula operativa clandestina, ma non devono essere equiparati alla Raf. Intanto, in Baviera, Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato, militanti del movimento di sinistra radicale Antifa hanno costituito il gruppo Azione antifascista Sud per combattere gli estremisti di destra “con forze combinate”. L’obiettivo dovrebbe essere la costituzione di un’organizzazione analoga su scala nazionale. (segue) (Geb)