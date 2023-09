Germania: venti estremisti di sinistra in clandestinità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2020, il Bfv osserva una nuova radicalizzazione nell’estremismo di sinistra in Germania, ritenendo possibile la “formazione di strutture terroristiche”. Inoltre, secondo il servizio, “l’intensità della violenza” è aumentata” tra i militanti della sinistra radicale. Pertanto “il passo di uccidere deliberatamente un avversario politico non sembra più del tutto impensabile”. La ministra dell'Interno Nancy Feaser ha espresso preoccupazione per la volontà di ricorrere alla violenza nell’estrema sinistra. L’esponente del governo federale ha osservato che, tra gli estremisti di sinistra, “prevale una sorta di giustizia da vigilante, ma questo non è compito della società civile” perché è “lo Stato” a detenere il monopolio dell’uso legittimo della forza. (Geb)