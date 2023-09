Edilizia: Cecchetti (Lega): "Pd e 5S smemorati, hanno già votato proposta Salvini in Lombardia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Pd e 5 Stelle che oggi si scatenano contro la proposta del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini sulle piccole irregolarità edilizie hanno la memoria corta. Evidentemente dimenticano di aver già votato in Regione Lombardia a favore di una soluzione analoga per risolvere alcuni piccoli problemi edilizi. Spiace che pur di attaccare Salvini e la Lega preferiscano sconfessare se stessi". Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Lombardia Fabrizio Cecchetti. (Com)