Trasporti: Trenord, sospesa la circolazione fra Pisogne e Marone-Zone

- Ancora interrotta la linea fra Pisogne e Marone-Zone in seguito all'incidente stradale del 21 settembre in seguito all'incidente stradale verificatosi giovedì 21 settembre, anche nei prossimi giorni resterà sospesa la circolazione fra Pisogne e Marone-Zone, per consentire l'intervento di ripristino dell'infrastruttura da parte dei tecnici. Fra Pisogne e Marone-Zone il servizio continuerà a essere svolto da bus sostitutivi. La mancanza di un numero sufficiente di convogli a nord dell'interruzione impedisce di riattivare, come previsto, la circolazione ferroviaria fino a Edolo e richiede da lunedì 25 una rimodulazione del servizio sulla linea. I treni circoleranno fra Brescia e Marone-Zone e fra Pisogne e Breno. Fra Breno e Edolo la circolazione sarà garantita da bus sostitutivi. Quando l'infrastruttura fra Pisogne e Marone-Zone sarà ripristinata, sarà riattivato il collegamento ferroviario su Edolo. (Com)