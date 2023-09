Migranti: Barelli (FI), accoglienza va programmata e gestita, serve piano distribuzione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2050 la popolazione del continente africano raggiungerà i 2 miliardi e mezzo di persone e tra carestie, colpi di Stato, alluvioni e terremoti, la situazione si presenta drammatica”. Lo afferma Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a "Stasera Italia Weekend". “Il problema dei migranti – ha proseguito - può essere affrontato solo con la diplomazia. Ha ragione chi dice che in questo momento l’Europa manca, come se questo problema riguardasse solo i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e l’Italia potesse accogliere e mantenere tutti. È chiaro che l’atteggiamento della Francia e di altri paesi non è accettabile". Per il parlamentare "bene hanno fatto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani a ribadire all’Onu che la questione non riguarda solo l’Europa, ma tutti, Onu e Stati Uniti compresi. Il nostro continente ha circa 400 milioni di cittadini ed è in grado sicuramente di accogliere qualche centinaia di migliaia l’anno di migranti, ma solo se sono distribuiti. L’Italia soffre questa mancata sensibilità politica dell’Europa e l’obiettivo del governo - in tal senso si sta adoperando il ministro Tajani - è proprio di essere convincenti con l’Europa sulla necessità di condividere e attuare un piano di distribuzione equilibrato”, ha concluso. (Rin)