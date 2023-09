Difesa: Sardegna, territorio chiave per gli investimenti del comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sebbene il Comitato misto paritetico non abbia condiviso il programma addestrativo, la Difesa ha recepito la sensibilità espressa dal Comipa, rinnovando la massima disponibilità del comparto ad accogliere ogni convocazione dei discendenti tavoli tecnici tematici che gli organi regionali vorranno promuovere, proseguendo in tale sinergico e proficuo percorso di sviluppo interministeriale ed interdisciplinare che permetta di preservare le capacità addestrative nazionali. E questo nel pieno rispetto delle norme e massimizzando le positive ricadute sullo splendido territorio della Regione Autonoma Sardegna”, continua il ministero. La Sardegna, infatti, “costituisce un territorio chiave per gli investimenti della Difesa, come dimostra la recente inaugurazione dell’International Flight Training School, uno dei centri più avanzati al mondo per l'addestramento di piloti. E’ anche per questo che la Difesa collabora quotidianamente con la Regione Sardegna al fine di individuare concrete soluzioni per la condotta di attività militari in un quadro di sviluppo armonico con la società civile, rispettosa dell'ambiente, della salute e della vita quotidiana di popolazioni a noi particolarmente care”. (segue) (Res)