Difesa: Sardegna, territorio chiave per gli investimenti del comparto (3)

- “Nel frattempo, è stata riservata alla Regione Sardegna una sempre maggiore attenzione, da parte della Difesa, culminata con la costituzione della cabina di regia, a seguito del protocollo del 2017 tra ministero e Regione Sardegna, recentemente rinnovato, e sono state accolte specifiche istanze del territorio, formalizzate in appositi protocolli di intesa, istanze in grande parte avviate e concluse oppure che si trovano in differenti stati di progresso. A titolo esemplificativo, ricordiamo la sospensione, dal primo al 30 settembre di ogni anno, nonché nel periodo delle festività pasquali e natalizie, delle esercitazioni militari, l'apertura estiva a tutta la cittadinanza delle spiagge, situate in prossimità del poligono di Teulada e San Lorenzo, la cessione al Comune di Teulada della spiaggia del porto Tramazzo con le relative pertinenze”, si legge. Relativamente agli aspetti ambientali, si evidenzia “come la Difesa abbia avviato, ormai da tempo, molteplici percorsi virtuosi finalizzati alla protezione dell'ambiente e dei cittadini. In particolare, sui poligoni, sono stati recentemente sottoscritti e implementati disciplinari d'uso, sottoscritti con l’autorità regionale, e specifici disciplinari ambientali che prevedono, tra l'altro, specifiche campagne di raccolta di materiale residuale di esercitazione, nel pieno rispetto del codice dell'ambiente”. Per quanto riguarda la compensazione, “si configura la corresponsione annuale di circa 17 milioni di euro come indennizzi ai pescatori e l'erogazione di un contributo, di cui all'articolo 330, d.lgs. 66 di un milione di euro. Inoltre, la convenzione per l'utilizzo, da parte dei pastori, delle aree non utilizzate per esercitazioni per un'area di oltre 2.600 ettari e l'erogazione di 80.000 euro al comune di Teulada. Senza dire del fatto che la presenza di 12.500 militari, con le proprie famiglie, costituisce un prezioso patrimonio civile e culturale, economico e sociale”, si conclude la nota. (Res)