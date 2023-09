Milano: manufatti artistici dagli alberi caduti a luglio, comune raccoglie proposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un valore metaforico - la nascita di un'opera dalla morte di un albero - che per noi ha anche e soprattutto una forte valenza di concretezza - spiega l'assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi -. Il giorno dopo il nubifragio, nelle ore immediatamente successive alla constatazione di quello che la città aveva subìto, abbiamo ragionato su come evitare di disperdere tutto quel legno. Abbiamo chiamato a raccolta enti, imprese, artigiani affinché gli alberi abbattuti dalla tempesta fossero trattati come una risorsa, non come un rifiuto da smaltire. Con questo bando vogliamo lasciare alla città, proprio nei parchi, un promemoria di quella notte e dare a tutti e tutte un'occasione per riflettere sul presente e sul futuro, sull'impatto del cambiamento climatico per la nostra città. L'idea che dai nostri alberi abbattuti dal vento possa nascere un'opera d'arte, un oggetto di design, un oggetto di arredo urbano, è non solo consolatoria ma rappresenta uno stimolo a coltivare la memoria ". (Com)