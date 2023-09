Medio Oriente: Cisgiordania, arrestati 8 palestinesi da forze israeliane in università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno arrestato, la scorsa notte, otto palestinesi "ricercati che si nascondevano nel campus dell'Università di Bir Zeit", circa 25 chilometri a nord di Gerusalemme, alla periferia di Ramallah, in Cisgiordania. Lo hanno riferito le Idf su X (ex Twitter), sottolineando che gli individui arrestati sarebbero stati "pronti a compiere attacchi terroristici" nel breve termine e che "un altro ricercato è stato arrestato" in quella zona. Durante "l'operazione antiterroristica", sarebbero stati trovati anche materiali di propaganda, come "bandiere dell'organizzazione terroristica di Hamas e dispositivi tecnologici", hanno aggiunto le Idf. (Res)