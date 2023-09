Migranti: Papa, è un dovere accogliere quanti bussano alle nostre porte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus ha ricordato la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra oggi sul "tema liberi di scegliere se migrare o restare". "Migrare dovrebbe essere una scelta libera, mai l'unica possibile", ha sottolineato il Pontefice. "Il diritto di migrare, infatti, per molti oggi è diventato un obbligo – ha aggiunto il Papa – mentre dovrebbe esistere un diritto a non migrare, a rimanere nella propria terra. È necessario che a ogni uomo e a ogni donna venga garantita la possibilità di venire a vivere una vita degna nella società in cui si trova. Purtroppo miseria, guerra e crisi climatica costringono tante persone a fuggire, per ciò siamo tutti chiamati a creare comunità pronte e aperte ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte", ha concluso. (Civ)