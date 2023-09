Banche: De Carlo (Fd'I), governo Meloni non indietreggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 25 settembre, alle ore 18, "sono fissati i termini per presentare i subemendamenti al dl Asset: l'emendamento banche non cambia sostanza. Il governo Meloni non indietreggia davanti a niente a nessuno, questo concetto ormai dovrebbe essere chiaro. Lo testimonia la risolutezza con cui ha lavorato in questi mesi". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura di Palazzo Madama. La "folle impennata dei tassi voluta dalla Bce ha comportato uno squilibrio ed è compito della maggioranza ripristinare un po' di giustizia sociale. E' per questo che non faremo alcun passo indietro sulla tassazione degli extraprofitti delle banche. Il principio con cui operiamo - aggiunge in una nota - è semplice: la ricchezza accumulata dagli istituti di credito, grazie al rialzo dei tassi, non può essere oggetto di speculazione. Le banche possono scegliere: utilizzare i profitti extra per concedere prestiti a famiglie e imprese, o accettare che lo Stato tassi quel surplus accumulato".(Com)