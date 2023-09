Roma: spaccio di droga, negli ultimi giorni 6 arresti e sequestri per oltre 1,5 kg (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori del commissariato Esquilino, a seguito di attività investigativa, hanno sottoposto a controllo un'autovettura con all'interno due ragazzi rumeni di 26 e 21 anni. Hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo che ha portato al rinvenimento e sequestro di diversi involucri di cocaina, 2 telefoni cellulari e 520 euro in contanti. I poliziotti hanno quindi arrestato i due giovani poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del secondo distretto Salario Parioli, durante il loro regolare servizio di controllo del territorio, hanno fermato una macchina con a bordo 3 uomini: il conducente, un 21enne di origine inglese, per evitare il controllo da parte dei poliziotti, ha provato a fuggire ma, rincorso da uno degli agenti, è stato subito bloccato. Una volta raggiunto, lo stesso ha dato in escandescenza coinvolgendo l'agente in una colluttazione, colpendolo con calci e pugni ed estraendo dalla tasca un coltello a serramanico, senza riuscire fortunatamente ad aprirlo. Il giovane è stato quindi arrestato. Alla fine dell'operazione, oltre al coltello, sono stati sequestrati 155 euro in contanti e diverse dosi di hashish. Il poliziotto ha riportato contusioni multiple giudicate guaribili in 5 giorni. (segue) (Rer)