Roma: spaccio di droga, negli ultimi giorni 6 arresti e sequestri per oltre 1,5 kg (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata la segnalazione inviata alla sala operativa della Questura di Roma, tramite l'app Youpol, l'applicazione per smartphone che permette di interagire in forma anonima con la Polizia di Stato, a far scattare le indagini da parte dei poliziotti del terzo distretto Fidene Serpentara. La nota ricevuta descriveva, infatti, la presenza, all'interno di un'abitazione in zona Val Melaina, di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Effettivamente la perquisizione domiciliare effettuata dagli investigatori ha portato al rinvenimento di 150 grammi di marijuana all'interno di barattoli di vetro nascosti in casa di un uomo che, al termine delle attività, è stato poi denunciato. (Rer)