Somalia: sale ad almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio dell'attacco a Belet Uen

- Sale ad almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio dell’attacco con camion bomba effettuato ieri contro un posto di blocco di un'area residenziale di Belet Uen, città somala capoluogo della regione centrale di Hiran, vicina al confine keniota. Lo riferisce "Garowe online", citando un funzionario di polizia. Il bilancio delle vittime comprende sia militari che civili e secondo alcune fonti non confermate arriverebbe già a 18 morti. Si tratta in ogni caso di stime destinate ad aumentare, mentre gli abitanti della città cercano sopravvissuti sotto le macerie degli edifici e dei negozi che sono andati distrutti nell'esplosione. Nessun gruppo armato ha rivendicato la responsabilità dell’esplosione avvenuta nella città, che tuttavia è stata di recente teatro di scontri tra l’esercito ed al-Shabaab. Il governo del presidente Hassan Sheikh Mohamud ha dichiarato una guerra senza frontiere ai jihadisti, con un'offensiva vigorosa condotta in diverse aree del Paese e ha interessato anche la regione di Hiran. La città di Belet Uen è stata teatro di una imponente mobiltazione contro i jihadisti da parte della comunità locale e per questo attaccata più volte con autobombe, in esplosioni che hanno ucciso decine di persone, tra cui alti funzionari e deputati locali. Ieri il primo ministro Hamza Abdi Barre ha condannato l'attacco terroristico "atroce e codardo" attribuito ad al Shabaab e da lui considerato una rappresaglia per le sconfitte subite sul campo contro l'esercito somalo. Il premier ha detto che i giorni di al Shabaab "sono ormai contati" e che il governo e il popolo somalo li vinceranno presto insieme.(Res)