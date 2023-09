Spagna: Puigdemont si aspetta una “amnistia totale” a quattro anni dall’operazione Judas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat) Carles Puigdemont si aspetta “la fine della repressione e un’amnistia totale” da parte dello Stato a quattro anni dall’operazione Judas. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Europapress” in riferimento a un suo messaggio su X (ex Twitter). “Quattro anni dopo l’operazione Judas, l’unica risposta che ci aspettiamo dallo Stato spagnolo è la fine della repressione e l’amnistia totale”, si legge nel messaggio. Judas è il nome dato a un’operazione condotta dalla Guardia Civil spagnola nel settembre 2019. Allora, diverse persone vennero arrestate per il sospetto di essere parte di una presunta organizzazione che si riteneva stesse cercando di ottenere l'indipendenza della Catalogna con mezzi violenti. (Spm)