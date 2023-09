Onu: ministro Esteri saudita, il Regno mira a un rinascimento incentrato sull'essere umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita mira a creare un rinascimento "completo e sostenibile" incentrato sull'essere umano, che "guiderà la ruota dello sviluppo e plasmerà il futuro attraverso la conoscenza". Lo ha affermato il ministro saudita degli Esteri, principe Faisal bin Farhan, alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, aggiungendo che Riad dispone di leggi che contengono disposizioni esplicite per proteggere e rafforzare i diritti umani. Per l'Arabia Saudita, è necessario che "i Paesi si impegnino a rispettare la Carta delle Nazioni Unite e i principi di legittimità internazionale", ha detto il ministro saudita nel suo discorso, sottolineando: "Il Regno aspira a un futuro migliore per l'umanità, basato sul rispetto di sovranità, indipendenza e valori delle nazioni e sulla non interferenza nei loro affari interni". (segue) (Res)