Onu: ministro Esteri saudita, il Regno mira a un rinascimento incentrato sull'essere umano (2)

- Il principe saudita ha rinnovato l'invito del Regno a riformare il Consiglio di sicurezza affinché "svolga il suo ruolo in modo equo ed efficace, tenendo il passo con le trasformazioni e gli sviluppi della comunità internazionale e affrontando in modo efficiente le sfide comuni". A proposito della necessità di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, Bin Farhan ha osservato che l'Arabia Saudita "si sta sforzando in tutti i modi per risolvere i conflitti internazionali e regionali in conformità con i principi e le norme internazionali". Il capo della diplomazia saudita ha osservato che "la sicurezza del Medio Oriente si basa su una soluzione giusta e completa della questione palestinese", aggiungendo che - sempre a proposito di crisi internazionali - Riad "è pronta a facilitare gli sforzi di mediazione in corso per trovare una soluzione alla crisi ucraina". (segue) (Res)