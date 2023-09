Onu: ministro Esteri saudita, il Regno mira a un rinascimento incentrato sull'essere umano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Riad "insiste sull'importanza di eliminare le armi nucleari per creare un mondo libero da esse, soprattutto nella regione del Medio Oriente", ha sottolineato il ministro saudita. "Non dobbiamo tollerare, ma anzi dobbiamo respingere tutte le forme di violazione della sacralità, la promozione di idee di odio e islamofobia, e ulteriori episodi di rogo del sacro Corano", ha detto il principe saudita, osservando che azioni di questo tipo sono in contrasto con "gli sforzi internazionali per la diffusione dei valori della tolleranza, della moderazione e del rifiuto dell'estremismo". Infine, Bin Farhan ha sottolineato: "L'Arabia Saudita dà priorità alla stabilità del mercato dell'energia (...) per garantire una sana economia globale a beneficio di produttori e consumatori", riconoscendo il ruolo svolto dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dei suoi alleati, un gruppo noto come Opec+, nel mantenere l'equilibrio nel mercato dell'energia. (Res)