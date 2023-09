© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato in Senato per l’ultimo omaggio al Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Dopo aver salutato i familiari dell’ex Capo dello stato, Draghi si è fermato per alcuni istanti in raccoglimento dinanzi al feretro, nella sala Nassirya di palazzo Madama. (Rin)