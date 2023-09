Migranti: Crosetto, grave che Berlino paghi le Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ grave che la Germania finanzi una Ong, perché così facendo mette in difficoltà un Paese, l’Italia, che in teoria sarebbe amico. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato dal quotidiano “La Stampa”. “Di fronte alla nostra richiesta d’aiuto, questa è la loro risposta? Noi non ci siamo comportati allo stesso modo quando Angela Merkel convinse l’Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i migranti che arrivavano in Germania dal Medio Oriente”, ha affermato il ministro. Crosetto ha chiesto “un cambio di approccio a livello europeo”. “Vedo che i francesi bloccano con militari e polizia le frontiere, eppure nessuno dice niente”, ha avvertito. Il ministro ha precisato di non vedere un disegno europeo contro il governo italiano ma ha denunciato “l’approccio ideologico di una certa sinistra, che non tiene conto delle conseguenze delle loro teorie sui popoli”. (segue) (Res)