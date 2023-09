Migranti: Crosetto, grave che Berlino paghi le Ong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’economia, il ministro ha evidenziato di nuovo le conseguenze della politica monetaria della Bce secondo l’esecutivo: “Penso che tutti capiscano che l’aumento dei tassi - voluto dalla Bce, non da questo governo - crea problemi a chi ha un altissimo debito. Avremo meno possibilità. Ora vediamo cosa succede con la Nadef. È uno dei motivi per cui Giorgetti ha chiesto all’Europa di non tenere conto degli investimenti militari e per la transizione ecologica e digitale, in modo che non incidano sulla possibilità di portare avanti un’agenda politica”. Sulle capacità del suo dicastero di compiere una revisione di spesa, Crosetto ha ricordato “l’impegno con la Nato e gli alleati”. “Neanche quest’anno raggiungeremo il due per cento di spese per la difesa in rapporto al Pil, ma diminuire il nostro impegno sarebbe difficile da spiegare. Comunque stiamo razionalizzando le spese”, ha spiegato. (Res)