Cina-Filippine: Manila accusa Pechino di aver installato una barriera galleggiante in area contesa, "impedisce la pesca"

- Il governo delle Filippine ha accusato la Guardia costiera cinese di aver installato una “barriera galleggiante” di boe in un’area contesa del Mar Cinese Meridionale, affermando che questa impedisce ai filippini di pescare all’interno della sua Zona Economica Esclusiva (Zee). In una nota pubblicata sulla piattaforma “X” (ex Twitter), il portavoce del governo Jay Tarriela riferisce che la Guardia costiera e l'Ufficio per la pesca e le risorse acquatiche filippine hanno condannato “fermamente” l'installazione da parte della Cina della barriera di boe in una parte dello Scarborough Shoal, “che impedisce ai pescherecci filippini di entrare nella secca e li priva delle loro attività di pesca e di sostentamento”. Le immagini pubblicate sui social media mostrano diverse boe allineate e sorvegliate da barche cinesi nella zona, conosciuta nelle Filippine come Bajo de Masinloc. La barriera è lunga circa 300 metri ed è stata rilevata venerdì durante un "pattugliamento marittimo di routine", ha detto Tarriela. Quando le barche filippine hanno iniziato a pescare, quattro navi della guardia costiera cinese le hanno contattate per 15 volte via radio “nel tentativo di scacciarle”, ha detto il portavoce. (segue) (Fim)