Cina-Filippine: Manila accusa Pechino di aver installato una barriera galleggiante in area contesa, "impedisce la pesca" (2)

- Il portavoce filippino ha dichiarato che la Guardia costiera del suo Paese “continuerà a lavorare a stretto contatto con tutte le agenzie governative interessate per affrontare queste sfide, sostenere i nostri diritti marittimi e proteggere i nostri domini marittimi”. Scarborough Shoal si trova all'interno della Zee di circa 370 chilometri di proprietà delle Filippine, un'area definita dal diritto marittimo internazionale e da una sentenza della Corte internazionale di arbitrato dell'Aia. Pechino rivendica l'area come parte del suo territorio e si riferisce a Scarborough Shoal come all'isola di Huangyan. L’ambasciata cinese a Manila non ha al momento commentato le dichiarazioni filippine. Nelle ultime settimane, Manila e Pechino si sono scambiate accuse di incursioni “illegali”, di utilizzo di idranti e di pericolose manovre marittime nell’area contesa. (Fim)