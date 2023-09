Milano: Salvini in visita ai parenti dell'agente di Polizia Penitenziaria ricoverato al San Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Questa mattina Matteo Salvini si è recato al San Carlo di Milano per esprimere vicinanza ai parenti dell’agente della polizia penitenziaria C. D.R., 28 anni, che è ricoverato in rianimazione. Il giovane è rimasto gravemente ferito giovedì 21 settembre mentre cercava di acciuffare un detenuto evaso dall’ospedale San Paolo. Il Vicepremier e Ministro ha voluto rappresentare personalmente massima solidarietà ai familiari dell’agente, auspicando il miglioramento della situazione sanitaria e ribadendo la gratitudine per lo straordinario lavoro delle donne e degli uomini in divisa.Così una nota della Lega. (Com)