Onu: ministra Esteri Emirati, dobbiamo preservare pianeta e nostro patrimonio culturale

- E' stata Reem al Hashimy, ministra emiratina di Stato per la Cooperazione internazionale, a rappresentare gli Emirati Arabi Uniti alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Nel corso del suo intervento, Al Hashimy ha ricordato che il 2023 è stato dichiarato dagli Emirati "l'Anno della sostenibilità". "Cerchiamo di onorare e valorizzare gli sforzi dei nostri padri fondatori, che si sono impegnati per il progresso delle nostre nazioni. La nostra responsabilità è quella di preservare il nostro pianeta, le nostre risorse naturali e il nostro patrimonio culturale", ha affermato la ministra emiratina, aggiungendo: "Vediamo nei nostri giovani il potenziale dei futuri leader. Una leadership che rafforzerà i nostri risultati e inaugurerà un futuro promettente". (segue) (Res)