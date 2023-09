Onu: ministra Esteri Emirati, dobbiamo preservare pianeta e nostro patrimonio culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito delle sfide che il mondo si trova ad affrontare oggi, "sia in termini di conflitti armati e disastri climatici, sia per quanto riguarda le incessanti ondate di estremismo, razzismo e incitamento all'odio", Al Hashimy ha detto: "Fortunatamente, più che in qualsiasi altro momento della storia, oggi siamo in grado di superare queste sfide (...) possediamo la tecnologia necessaria per trovare soluzioni innovative a sfide complesse". Inoltre, la ministra ha espresso ancora una volta le condoglianze e la solidarietà del suo Paese ai governi e al popolo del Marocco e della Libia per le recenti catastrofi che hanno colpito i due Paesi. (segue) (Res)