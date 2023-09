Onu: ministra Esteri Emirati, dobbiamo preservare pianeta e nostro patrimonio culturale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra emiratina ha rivelato che il piano d'azione della prossima Conferenza Onu sui cambiamenti climatici (Cop28), che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai, "si concentrerà su quattro assi principali: primo, accelerare una transizione ordinata e giusta nel settore energetico; secondo, far progredire i meccanismi di finanziamento del clima; terzo, migliorare i mezzi di sussistenza; ultimo, migliorare la protezione degli individui secondo un quadro trasparente e inclusivo". Infine, Al Hashimy ha detto che per far fronte alla questione della scarsità d'acqua gli Emirati stanno "cercando di trovare soluzioni efficaci collaborando con i partner internazionali". (Res)